Tropische storm Philippe koerst richting de Florida Keys en het zuiden van Florida. (Beeld: NHC/NOAA)





De vorming van Selma is ongebruikelijk zo ver ten oosten in de Stille Oceaan. Het National Hurricane Center in Miami heeft gezegd dat Selma de tweede tropische storm is die zich ooit zo ver in het oosten heeft gevormd en niet afkomstig is van het Atlantische stormgebied.De landbrug die Zuid- en Noord-Amerika verbindt, is op sommige plaatsen smal genoeg voor orkanen om van de ene kant naar de andere kant te gaan, zonder dat ze aan kracht verliezen. In het ergste geval kan een orkaan over een land blijven hangen zoals nu in Nicaragua en kan ze door het warme water aan weerszijden worden gevoed.Orkaan Mitch was zo'n voorbeeld: de tweede dodelijkste orkaan in de geschiedenis, die zowel Nicaragua als Honduras had verwoest. De dodelijkste orkaan was in 1780. Mitch heeft 7.000 mensen in Honduras gedood, 3.800 in Nicaragua en 240 in El Salvador. De slachtoffers vielen voornamelijk door aardverschuivingen als gevolg van zware regen.Het is weer in eind oktober als de drie landen lijden onder de effecten van tropische wervelstormen. Ofschoon de weersystemen niet zo krachtig zijn, brengen ze wel kleinere bedreigingen die aanzienlijke schade kunnen aanrichten.Nicaragua en Honduras hebben in de afgelopen vijf dagen een enorme regenval gehad van onweersbuien die zich uiteindelijk hebben gevormd tot een herkenbare tropische depressie. In Tela, aan de noordkust van Honduras, is tot nog toe 399mm regen gevallen. Over het eiland Roatan, buiten de kust van Honduras, was de regenval 287mm.De geïdentificeerde tropische depressie, 18, heeft zich intussen boven Cuba gevormd tot de tropische storm Phillippe. De storm heeft het centrum en het westen van het land zaterdagmiddag gegeseld met zware regenval en aanhoudende windsnelheden van 65 km per uur. Philippe koerst nu richting de eilandengroep Florida Keys en het zuiden van de Amerikaanse deelstaat Florida.