Ramon Abrahams, ondervoorzitter NDP. (Foto: René Gompers)





"We ondersteun a coalitiepartner san sori dat den man daadwerkelijk ondersteun a belang fu a kondre. Den ondersteun NDP nanga BEP fu tiri a kondre. NDP no abi no wan reden fu twijfel aan HVB en ook tu BEP niet," zei Abrahams. De afgelopen twee jaren hebben zij getoond dat zij geen chantagepolitiek voeren. Hij vroeg de HVB om op dit pad te blijven.De HVB heeft volgens Abrahams de potentie om uit te groeien en een partij te worden die op de goede weg is. Hij merkte op dat Raymond Sapoen, Diepakkoemar Chitan, Mike Noersalim en anderen de juiste weg bewandelen. "Wi leki bigi brada, NDP, sa knap na yu see, fu gi yu a ondersteuning". Als er problemen zijn, zal de NDP de helpende hand bieden.