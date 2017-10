Mike Noersalim is de nieuwe voorzitter van HVB.





Raymond Sapoen, de trekker van de HVB, heeft het nieuwe bestuur aangekondigd. Hij heeft ervoor gekozen om geen voorzitter te worden. Sapoen merkte op dat de HVB al meer dan twee jaar bestaat. De mensen van HVB zijn verguisd, "maar wij hebben geloofd in ons kunnen".Noersalim zei dat er aanvallen zullen komen, maar hij is niet bang, want "Gado na wi Fesiman". Hij merkte op dat als het gaat om Suriname moeten "wij in staat zijn elkaar te omhelzen. HVB werkt in het belang van de ontwikkeling van het land".