Het winnende team van Santos uit Nickerie.





Tijdens de wedstrijden zaterdag kwamen Jong Aurora uit tegen Broki. Broki won deze wedstrijd met 2-1. Kamel Dewaker had Acoconut op bezoek. Acoconut maakte korte metten en won thuis bij Kamel Dewaker de wedstrijd met 3-1.Santos kreeg Deva Boys op bezoek. De wedstrijd was ampertjes acht minuten oud toen de nieuwkomer bij Santos, Giovany de La Fuente het eerste doelpunt inschoot. Het zou Giovany zijn dag worden, want in de 37e minuut wist hij weer het net te vinden, nadat Xaviero Perk tweemaal het deklat ramde met zijn vrije trap. De ruststand was 2-0 voor Santos.Na de rust was het spel nauwelijks begonnen of Giovany pakte zijn derde doelpunt in de 46e minuut en noteerde 3-0 voor Santos. Na dit doelpunt probeerde Deva Boys terug te komen maar het ontbrak de ploeg aan technisch spel om de achterhoede van Santos om te spelen. De wedstrijd eindigde 3-0 in het voordeel van Santos.De trainer van Deva Boys, Soekerie Sawirjo, gaf aan de zijn jongens pas zes weken in training zijn. Er moeten nog wat tactisch en technische aspecten komen. Hij denkt dat het team zeker gaande de competitie gaat groeien, waardoor het spel beter tot zijn recht zal komen.Trainer Glen Dors van Santos gaf aan dat de opdracht was om op de nul te spelen, geen tegen doelpunt, en dat is aardig gelukt. Hij geeft aan dat de ploeg is versterkt op bijna alle linies. Er moet nog gesleuteld worden aan de samenwerking, dan zal het vervolgtraject er beter uit zien.Vandaag wordt de 1e ronde van de 2e divisie afgesloten met de wedstrijd Tahiti-Slee Jr.Edgar van Genderen