Het eerste bestuur van de Hervormings en Vernieuwings Beweging (HVB). In het midden Mike Noersalim, de eerste voorzitter. (Foto: René Gompers)





Noersalim zei dat met de proclamatie de achterliggende periode wordt afgesloten, ook al verwacht hij dat er met modder zal worden gesmeten vanuit Pertjajah Luhur waar velen van de HVB afkomstig zijn. De politicus merkte op dat Suriname op de eerste plaats komt. Noersalim noemde de acht speerpunten van de partij op, waar hij zich volledig achter schaart en beloofde hoog te houden. Deze zijn: vrije ondernemerschap, gezondheidszorg, sociale zekerheid & welzijn, cultuur, gendergelijkheid, onderwijs, milieu & natuurbehoud en rechtszekerheid.Het hoofdbestuur van de HVB bestaat met voorzitter Noersalim uit zestien leden. Deze zijn: Radjen Chitan, Inderpersad Baboeram, Soeparman Sawirjo, Sanjay Nannan, Benz Abas, Vergillio Rebin, Franklin Todie, John Doelatip, Ashwien Karaya, Mariette Nahar-Tawiredjo, Ingrid Mook, Jutta Soekarnsingh, Eric Samiran, Rudi Soerodimedjo en Mohammed Isaak.Sapoen, die vanaf het begin de trekker is geweest van de HVB, zei dat op alle gebieden in het land wordt hervormd. Er vindt hervorming plaats van de economie, gezondheidszorg, het onderwijs, de sociale sector. Het is volgens hem de tijd van hervorming. Daarom is de HVB er. Hij merkte op dat mensen diarree zullen krijgen van de enorme opkomst bij de proclamatie. De HVB levert al langer dan twee jaar haar bijdrage en zal dit door blijven doen, benadrukte Sapoen. Hij merkte op dat Suriname uit het zware weer zal komen, daar is hij van overtuigd. De samenleving heeft volgens hem genoeg veerkracht. Politiek leider Sapoen is optimistisch over de toekomst van de HVB, die in 2020 haar veerkracht zal bewijzen en sterker uit de bus zal komen.