Commissievoorzitter Jules Wijdenbosch





Het gaat om de volgende partijen te weten de NDP, PDO VHP, DOE, BEP, DA’91, ABOP, PL en de KTPI. Aan het Nationaal Informatie Instituut (NII) zegt Wijdenbosch, dat DA’91 vanwege een communicatiestoornis niet aanwezig kon zijn maar dat deze partij wel heeft aangegeven mee te gaan met de verdere activiteiten van de Commissie Evaluatie Kieswetgeving.Partijen hebben wijzigingsvoorstellen die van technische aard zijn, aangedragen waarvan in sommige gevallen de voorgestelde zaken de goedkeuring van twee derde meerderheid van De Nationale Assemblee nodig hebben. Die voorstellen zullen dan ook aan de regering worden gepresenteerd door de commissie. Het streven is erop gericht om voor het einde van het eerste kwartaal van 2018, een definitief voorstel te presenteren aan de regering, zegt de commissievoorzitter. Het definitieve voorstel zal uit drie categorieën bestaan, in acht nemende de uitvoerbaarheid daarvan.De bedoeling is, dat na vandaag alle informatie verwerkt wordt en zal de commissie in een later stadium het concept advies bespreken met de politieke organisatie bespreken. Indien er toch nog nog toevoegingen nodig zijn zullen die ook doorgevoerd worden. Wijdenbosch zegt dat hiermee partijen de ruimte hebben gehad om mee te werken aan een aangepaste kieswetgeving.In mei van dit jaar is de commissie samen met de politieke organisaties bijeen gekomen om van gedachten te wisselen over de resultaten van de consultaties die gehouden zijn.Pertjajah Luhur (PL) heeft de vergadering vroegtijdig verlaten. Voorzitter Paul Somohardjo zegt in een verklaring dat politieke partijen uitgenodigd waren om een presentatie te houden, waarin zij hun visie moesten geven over eventuele wijzigingen van de Kieswet. Echter is de NDP in plaats daarvan met een verklaring gekomen, waar de PL absoluut niet eens mee is.