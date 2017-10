DA’91 heeft zich vanaf de intentie bekend werd van de huidige regering om wijzigingen in het kiesstelsel vorm te geven bereid getoond mee te doen aan de discussies hieromtrent. De vormgeving van een kiesstelsel is namelijk van doorslaggevende invloed op het soort bestuur een samenleving krijgt, evenals de wijze waarop inhoud wordt gegeven aan democratie in woord en geest .Het is algemeen bekend dat wijziging van kiesstelsel wordt ingezet door machthebbers en vooral autoritaire machthebbers om de verkiezingsuitkomsten te beïnvloeden en zo consolidatie van de macht te bewerkstelligen. Ook nu is het absoluut niet ondenkbaar dat de regering middels deze wijzigingen het kiesstelsel zodanig wil aanpassen dat het positief uitpakt voor hen. Ook wij zijn daarop bedacht. Het is ook daarom dat om elke vorm van opportunisme de kop in te drukken, DA’91 eist dat welke inhoudelijke wijziging van het kiesstelsel dan ook, deze pas ingaat na de volgende verkiezing. Dus niet geldt voor de verkiezingen van 2020.DA’91 is van oordeel dat wijziging van de Kieswet noodzakelijk is. Hoe en op welke wijze deze aanpassing vorm kan krijgen is uiteraard van bijzonder belang.Er zijn een aantal fundamentele vraagstukken over ons kiesstelsel met enige regelmaat, en door verschillende personen en instanties,aan de orde gesteld in de afgelopen jaren. Het betreft onderwerpen onder andere over gender, stemgewicht per zetel, vertegenwoordiging van minderheidsgroepen etc.De aanpassing/vernieuwing van de Kieswet kan niet op basis van een partij politiek electoraal belang plaatsvinden,aangezien het zal leiden tot extreme vervorming van de volkswil. Het zou het 'voting with their feet' n.l. thuisblijven, aanmoedigen i.p.v.ontmoedigen.DA’91 deelt de analyse dat de huidige inrichting van ons kiesstelsel het democratisch bestel niet optimaal laat functioneren.Bij onze beoordeling hanteren wij als partij de volgende uitgangspunten:• Elke wijziging van de Kieswet waarbij een 2/3 meerderheid zoals vervat in de GW artikel 60 vereist is, dient eerst d.m.v. een referendum aan het Surinaamse volk voorgelegd te worden voor goedkeuring.• Een zo nauwkeurig mogelijke afspiegeling van de aspiraties van het volk in volksvertegenwoordigende organen als een onaantastbaar goed van het stelsel van evenredige vertegenwoordiging.• Het streven naar een zo evenredig mogelijke vertaling van stemmen naar het aantal zetels. De verkiezingen voor De Nationale Assemblee kennen twee lagen: de landelijke verkiezingen op basis van evenredigheid waarbij een lijstenstelsel wordt gehanteerd (X-DNA leden worden gekozen op basis van het stelsel van landelijke evenredige vertegenwoordiging), de districtsverkiezingen waar in meervoudige districten kandidaten worden gekozen in volgorde van het aantal stemmen dat ze hebben behaald. de overige Y-DNA zetels op basis van het stelsel van evenredige vertegenwoordiging bij grootste gemiddelde en voorkeurstemmen).• Het aantal zetels voor DNA, DR, RR per district wordt bij elke verkiezing opnieuw bepaald op basis van de bevolkingsgroei of afname per kiesdistrict en stemdistrict .• het aantal zetels in de Districtsraad moet worden toegekend aan politieke organisaties, naar evenredigheid van het totaal aantal in de Ressortraden verworven zetels. Indien er na de toekenning van de volle zetels nog zetels over zijn, zullen deze zetels in de Districtsraad worden toegekend aan de politieke organisatie met de opeenvolgende hoogste breukwaarde. Is die breukwaarde even groot dan beslist het lot.• De kandidaten voor Ressortraden worden gekozen krachtens het stelsel van evenredige vertegenwoordiging bij grootste gemiddelden met voorkeurstemmen. De eerste zetel wordt toegekend aan de politieke organisatie met het hoogste aantal stemmen. Vervolgens wordt telkens bepaald welke organisatie na toevoeging van een volgende zetel het grootste gemiddelde aantal stemmen heeft.• Evaluatie van de huidige districtsindeling dient geëvalueerd worden en de nodige aanpassingen aangebracht worden ter versterking van de ontwikkeling in de betreffende gebieden.• De volksvertegenwoordigers in de Nationale Assemblee zijn representanten van het hele volk (alle districten) en kunnen niet o.b.v. “Het Internationaal Verdrag inzake economische, sociale en culturele rechten,welk Suriname heeft geratificeerd op 28 december 1978 worden gediscrimineerd.• Vorming van een stabiel parlement en regering• Aanname van een wet Wet financiering politieke partijen en Wet subsidiëring politieke partijen• Behoud van Lijstenverbinding/de combinatie als bedoeld in artikel 7 van de Kiesregeling;• Het in de kieswet beschreven verkiezingsproces is niet techniek-onafhankelijk geformuleerd; het veronderstelt een papieren proces. Dat was eind jaren '80 nog wel te begrijpen, maar DA’91 acht nu het moment gekomen om belemmeringen in de Kieswet weg te nemen, die de verantwoorde inzet van digitale techniek -waarmee snelheid, efficiëntie en verhoogde transparantie van het verkiezingsproces kunnen worden verbeterd - verhinderen.• Quota systeem voor parlementaire representatie van vrouwen, dit zal tot gevolg hebben dat vrouwen gegarandeerd een bepaald aantal of percentage van de leden van De Nationale assemblee zullen vormen.• parlementaire vertegenwoordiging d.m.v het quota kiessysteem voor minderheidsgroeperingen en in het bijzonder de indiaanse volkeren ter waarborging van deze groepen voor effectieve deelname aan het openbaar bestuur.De inhoudelijke wijzigingen in het kiesstelsel kunnen pas van kracht zijn bij de verkiezingen na de eerstvolgende, dus niet in 2020!Elke verandering en/of wijziging in ons Kiesstelsel moet tot doel hebben het versterken van de democratie en vrije keus in onze samenleving. Hieronder valt ook hoe mee te doen aan de verkiezingen, op wie te stemmen en voor welke partij kandidaat te zijn. Het karakter en de cultuur van onze samenleving maakt dit tot meer dan een vereiste. Elke poging tot het beperken van deze keuzes voor personen, partijen en de totale samenleving kan niet anders vertaald worden dan als een combinatie van vrees vanuit de huidige regering dat zij bewust is dat zij niet meer gewenst is en opportunisme inzet om middels beknotting van de vrije wil, democratische vrijheid en manipulatie van het kiesstelsel, verkiezingswinst te forceren.DA’91 eist dat elke inhoudelijke verandering van het Kiesstelsel wordt onderworpen aan een referendum en slechts ingang vindt na de eerstvolgende verkiezing. DA’91 heeft steeds een beroep gedaan op de Staatscommissie Evaluatie Verkiezingswetgeving belast met de wijziging van het kiesstelsel om met de nodige zorgvuldigheid, transparantie en democratische besluitvorming het eindvoorstel te formuleren. In deze heeft elke Surinamer een stem die even veel gewicht moet hebben.