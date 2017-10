Het eerste taalcentrum van stichting Okanisie Pikien in Moengotapu.





De plaatselijke school heeft een eigen oudercommissie waarmee Stichting Okanisie Pikien al drie jaar samen projecten en activiteiten uitvoert op het gebied van ouderbetrokkenheid & taalontwikkeling. Het project Leisi Fu Sabi is een initiatief van deze oudercommissie. Ouders hebben zich ingezet om de Nederlandse taalachterstand bij kinderen te verminderen. Zij hebben hiervoor drie trainingen gevolgd namelijk Introductie taalstimulering, Werken met vertel tafels en Taalstimulering (Meertaligheid).Het taalcentrum is ingedeeld in vier hoeken namelijk leeshoek, creahoek, bibliotheek en een stille hoek (voor huiswerk). Buiten op het terrein wordt in de nabije toekomst een speeltuin geplaatst en een voetbalveld, waardoor ook de lichamelijke ontwikkeling wordt gestimuleerd. Het taalcentrum is onder beheer van Stichting Okanisie Pikien.De stichting is gestart met het trainen en begeleiden van andere scholen in Moengo op het gebied ouderbetrokkenheid. De eerste sessie voor deze fase van het project is geweest op 18 oktober. Het initiatief voor het stellen van Okanisie Pikien als facilitator van ouderbetrokkenheid in Marowijne komt vanuit het Moengo Netwerk. Een netwerk van sociale organisaties, scholen, bedrijven en de lokale overheid in Marowijne staat onder leiding van Remy Clenem. Een tweede taalcentrum wordt per 1 november gebouwd in Moengo. Scholen en oudergroepen kunnen volgens hetzelfde concept van Moengotapu hier gebruik van maken.Stichting Okanisie Pikien is een 'culture based' organisatie gevestigd in Moengo, Marowijne. Ze is gestart in november 2013. Het project wordt gefinancierd door het R.C. Maagdenhuis Fonds & Het Johan Ferrier Fonds.