Minister Yldiz Pollack-Beighle van Buitenlandse Zaken. (Foto: NII)





De regering zoekt naar meerdere samenwerkingsmogelijkheden om de ontwikkeling van Suriname naar grotere hoogten te stuwen. Tijdens de laatst gehouden jaarlijkse vergadering van de VN zijn hiertoe gesprekken gevoerd met een enkele landen waaronder Rusland en Marokko. Naar aanleiding van het onderhoud met Rusland werd Suriname uitgenodigd om de bilaterale band te verstevigen en duidelijke contouren te geven aan de relatie. Deze band past in het beleid dat Suriname voert over diversificatie van partners.De minister merkt op dat reeds een aantal overeenkomsten ter ondertekening aangeboden is aan Rusland. Deze hebben betrekking op Defensie, Onderwijs en Cultuur. Verder zal er ook gekeken worden naar de mogelijkheid tot samenwerking met de Russische diplomaten-academie.De samenwerking met Marokko zal onder ander gericht zijn op het bankwezen en de havens van de beide landen. Verder zijn er ook overeenkomsten aangeboden voor visumafschaffing voor paspoorten van diplomatieke origine. De minister ziet deze missie als een investering en is ervan overtuigd dat het in het voordeel zal zijn van Suriname. “We weten dat het voor Suriname een hele boost zal betekenen."