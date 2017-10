Faisel Tjon-A-Loi aan het woord tijdens de conferentie. Naast hem de Assembleeleden Krishna Mathoera en Ingrid Karta-Bink. (Foto: Raoul Lith)





In Suriname is echter de acceptatie nog niet helemaal wat het moet zijn, hoewel er al heel wat verandering en verbetering te zien is, meent Tjon-A-Loi. Hij geeft bijvoorbeeld aan dat er voor de pride walk is veel support is vanuit het bedrijfsleven. “Er is sowieso een positieve ontwikkeling gaande, maar er is nog steeds non acceptatie. We krijgen nog steeds gevallen binnen van mensen die uit huis gezet worden of ouders die de seksuele oriëntatie niet accepteren en allerlei negatieve dingen doen om dit te veranderen,” vertelt Tjon-A-Loi.Tijdens de Rondetafeldiscussie over 'Effectieve Maatregelen tegen Discriminatie op grond van Seksuele oriëntatie en Genderidentiteit in Zuid-Amerika' is de commissie Diversiteit en Inclusiviteit ingegaan op het werk dat ze heeft uitgevoerd. Deze commissie is ingesteld door het ministerie van Justitie en Politie. De conclusie is dat er binnen de civil society er een vrij hoge mate van bereidheid is voor werken naar gelijke rechten voor LGBT-personen. Vanuit de religieuze groepen is er wel nog weerstand.Het werk van de commissie ligt volgens Tjon-A-Loi sinds het vertrek van toenmalige justitie minister Jennifer van Dijk-Silos helaas stil. Haar opvolgers hebben jammer genoeg geen follow-up gegeven. In mei zou er een grote conferentie gehouden worden op basis van de resultaten van de eerste hearing die niet doorgegaan is. Ook is de termijn van de commissie nu verstreken. “We hopen dat dit weer opgepakt wordt, en dat we het werk kunnen continueren,” zegt de voorzitter van het LGBT Platform.Raoul Lith