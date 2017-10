Participanten aan de Rondetafeldiscussie over 'Effectieve Maatregelen tegen Discriminatie op grond van Seksuele oriëntatie en Genderidentiteit in Zuid-Amerika'. (Foto: Raoul Lith)





Simons benadrukte dat in de grondwet expliciet staat dat niemand in het land mag worden gediscrimineerd, op basis van ras, geloof, sociale status en gender. Een belangrijke toevoeging is volgens haar “of enige andere omstandigheid”, wat wil zeggen dat Suriname zich heeft voorgenomen om te werken aan een samenleving waarbij iedereen de kansen krijgt om zich te ontplooien. Dit is volgens de Assembleevoorzitter gemakkelijker gezegd dan gedaan. Suriname heeft volgens haar geen wetten die negatief zijn voor bepaalde doelgroepen, zoals sommige andere landen die wel hebben. Toch is er volgens haar werk aan de winkel omdat “we nog steeds niet over de achterstelling van een aantal groepen heen zijn gestapt”.Assembleelid Patrick Kensenhuis, voorzitter van de Parliamentarians for Global Action in Suriname (PGA), zei dat er gekeken zal worden naar de bouwstenen die worden aangedragen om na te gaan op welke wijze de wetgeving moet worden herzien. Hij zegt dat er in Suriname toch wel een situatie is waar minderheden zich uitgesloten voelen. "Als we kijken naar de situatie in Suriname en de grondwet, lijkt het erop alsof er geen discriminatie is, in de praktijk blijkt echter anders. Mensen worden uitgesloten en gediscrimineerd", stelde Kensenhuis. Het parlementslid geeft aan dat de mogelijkheid bekeken zullen worden om een training of seminar voor de awareness te organiseren voor De Nationale Assemblee. "We zullen ook kijken of Suriname lid kan worden van de internationale organisatie voor equal society. “We hebben als parlementariërs aangegeven dat we gevoelig zijn voor dit onderwerp en bereid zijn om verder te gaan hiermee.”In Suriname wordt nog niet gekeken naar het huwelijk, maar wel naar de mogelijkheid voor partnerschapsregistratie van hetzelfde geslacht. Guyana en Aruba zijn momenteel hiermee bezig. Echter benadrukt hij dat "we in Suriname moeten letten en rekening houden met aspecten zoals de samenstelling van de bevolking, culturele en religieuze achtergronden". Er is door de PGA een handboek met handvatten ontwikkeld waardoor parlementariërs op een gemakkelijke wijze kunnen omgaan met dit onderwerp.Aan de Rondetafeldiscussie die gehouden is door de PGA in Paramaribo hebben naast Suriname vertegenwoordigers uit Aruba, Guyana, Venezuela en Trinidad & Tobago deelgenomen. De PGA is een niet-gouvernementele organisatie die gaat voor de bevordering van democratie, veiligheid van de mensen, non discrimination activiteit, ook op het gebied van geslacht. Er zijn 1400 parlementariërs uit 142 parlementen over de hele wereld aangesloten bij de organisatie die parlementariërs motiveert en pleit voor mensenrechten, democratie, veiligheid van de mens, non-discrimination en geslachtsgelijkheid. In 2013 is er een wereldwijde campagne gelanceerd om te strijden tegen discriminatie op basis van gelijkheid en gedragsidentiteit, de discussie is een uitvloeisel hiervan.Raoul Lith