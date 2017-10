PL-voorzitter Paul Somohardjo





De PL heeft samen met PDO het Perscentrum van de President van de Republiek Suriname verlaten. Ook de overige partijen, met name de VHP, DOE, BEP en ABOP hebben hun teleurstelling uitgesproken over het feit dat de NDP geheel tegen de afspraken in met een verklaring is gekomen, in plaats van een presentatie te geven.PL-voorzitter Paul Somohardjo is diep teleurgesteld, maar ook zeer verontwaardigd. “We hebben ons als partij maanden voorbereid om de Kieswet door te spitten en een gedegen evaluatie te plegen, zodat we deze presentatie vandaag konden houden. De VHP is, volgens programma, als eerste aan de beurt gekomen. Daarna volgden DOE en de BEP. Hierna zouden de vertegenwoordigers van DA‘91 aan de beurt moeten komen, maar zij waren er niet. Vervolgens kwam ABOP en daarna de NDP. Die kwam dus met een verklaring in plaats van een presentatie. En met die verklaring is in feite alle werk dat de partijen hebben gestopt in de evaluatie van de Kieswet teniet gedaan. Dat kan niet. Dan hadden wij ook kunnen volstaan met een verklaring in plaats van een gedegen presentatie te houden”, zegt Somohardjo.In de verklaring heeft de NDP het volgende wetswijzigingsvoorstel genoemd:PL-voorzitter Somohardjo vindt dit onacceptabel. “De statement slaat nergens op. Het gaat niet alleen om het binnenhalen van zetels, maar ook om onder meer het bespreken van partijprogramma’s. De NDP wil samenwerking tussen partijen verbieden, omdat zij bang is dat de andere samenwerkende partijen meer zetels zullen binnenhalen dan de NDP wil.”“Wij zijn niet bang om alleen de verkiezingen in te gaan, want we hebben eerder op eigen kracht vijf zetels kunnen binnenhalen. Maar daar gaat het niet om. De NDP beoogt twee derde meerderheid te behalen door andere partijen uit te sluiten. Dat is haar hoofddoel. Je moet dan geen listen toepassen om je doel te bereiken. We zijn uitgenodigd om een presentatie te houden en dan kom je met zo’n statement. Dat kan niet. We voelen ons beetgenomen. We verwijten de organisatie evenwel niets, het is niet haar schuld”, stelt Somohardjo.