Deze samenwerking is tot stand gekomen nadat gebleken is dat vergunninghouders van zwaar transport meestal in overtreding zijn als het gaat om het vervoeren van houtblokken over de openbare wegen en bruggen. Eerder deze maand is er een prikactie gehouden op de Afobakaweg. Een bestuurder is proces-verbaal aangezegd voor het rijden met een niet toegestane categorie rijbewijs. De bestuurder is in het bezit van een BE-rijbewijs, terwijl hij voor het besturen van zwaar transport in het bezit moet zijn van een categorie C rijbewijs.Vijf en twintig medewerkers van de Wegenautoriteit zijn beëdigd door de procureur-generaal tot Buiten Gewoon Agenten van Politie. Deze BAVP’ers staan de politie bij het voeren van controlewerkzaamheden op zware transporten bij. Zij zijn specifiek belast met de controle van het gewicht van de transportwagens met houtblokken middels weegmatten en het verbaliseren van overtreders.Door de commissie Zwaar Transport die door de minister in het leven is geroepen, zal de Stichting Keuring Motorrijtuigen worden aangeschreven om door tussenkomst van de keuringsinstantie meer aandacht te besteden aan het effectief keuren van zwaar transport, meldt de politie Public Relations.