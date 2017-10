De politie is in botsing gekomen met betogers buiten de prefectuur van Cayenne - het belangrijkste administratieve gebouw in Frans-Guyana. (Foto's: Reuters)





Demonstranten gooiden met brandbommen, waarop de politie reageerde met traangas. De betogers zijn de sociale ontberingen zat. Onze oosterburen hebben een werkloosheid van 23% - meer dan het dubbele dan op het vasteland van Frankrijk. Eerder dit jaar was er al een grote staking en waren er dagenlang straatblokkades in Frans-Guyana.De politie heeft donderdag vijf betogers gearresteerd tijdens botsingen nadat een verzoek om een onmiddellijke ontmoeting met Macron was afgewezen.In maart hadden demonstranten het ruimtecentrum in Kourou, dat Frankrijk en het Europees Ruimteagentschap gebruiken voor de lancering van satellieten geblokkeerd. De ontevreden burgers klaagden dat er geld wordt gestopt in prestigieuze ruimteprojecten, terwijl het welzijn van de gewone bevolking in Frans-Guyana werd verwaarloosd. De protestbeweging heeft de slogan Pou Lagwiyann Dekole, wat staat voor 'Let Guiana take off'.Macron, vergezeld door de voorzitter van de Europese Commissie Jean-Claude Juncker, heeft Kourou vrijdag bezocht. Hij heeft gepland om US$ 1,26 miljard te betalen voor noodfinanciering naar Frans-Guyana onder een overeenkomst die de vorige socialistische regering had bereikt.Er heerst ontevredenheid onder de 254.000 inwoners van het grondgebied over de instroom van illegale immigranten en verwaarlozing van de zorg- en schoolsystemen. Macron rondt vandaag zijn bezoek af.