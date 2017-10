Action Learning is een leerconcept waarbij hetgeen er wordt geleerd continu in verband wordt gebracht met de praktijk. Dit staat garant voor enorme groei van kennis van bedrijfskundige theorie, carrièreperspectieven, waarde voor de organisatie en persoonlijke ontwikkeling, benadrukt IBSAE.De Agrarische opleiding is bedoeld om een nieuwe generatie landbouwers van diverse schoolniveaus te trainen in jong ondernemerschap met als doel te gaan naar productie en uiteindelijk export. Aan hen worden competenties bijgebracht, welke nodig zijn om agrarisch te ondernemen en op A1–niveau te produceren. Het leerproces is op ‘Associate Degree’ (level 5): een praktische HBO opleiding, welke i.s.m. partners in zowel Nederland als Suriname wordt verzorgd.De Management in de Zorg studie is bedoeld voor mensen werkzaam in de zorg, welzijn of dienstverlening en die ambitie hebben hun leiderschapskwaliteiten te vergroten en mogelijk door willen groeien naar een meer coördinerende of leidinggevenden functie.De ‘International Business School Americaseurope’ (IBSAE) is een opleidingsinstituut dat reeds zes jaren in Suriname opereert. De opleidingen die zij tot nu toe heeft aangeboden zijn: Master in Business Administration (MBA), Master of Science (Msc), Hoger Management Programma (HMP) en Doctor in Philosophy (PhD). Vanuit haar oogpunt wil zij het hoogste rendement halen uit organisaties en mensen.