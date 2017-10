Giovanni J. (34) is door wetsdienaren van ressort Centrum aangehouden. De verdachte bevond zich met een kompaan in een juwelierszaak aan de Maagdenstraat. Op een bepaald moment greep hij met geweld enkele sieraden uit handen van de verkoper en nam de benen.De dief werd achterna gezeten door de verkoper. De ingeschakelde politie hield de rover aan. De sieraden zijn op hem gevonden en afgestaan aan de rechtmatige eigenaar.Giovanni J. die een bekende van de politie blijkt te zijn, is ter voorgeleiding overgebracht naar het politie bureau. Na afstemming met het Openbaar Ministerie is hij in verzekering gesteld.Op camera beelden is zijn kompaan die voortvluchtig is duidelijk te zien. Aan zijn aanhouding wordt gewerkt, meldt de politie Public Relations.