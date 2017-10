De politie zoekt informatie over deze man. (fotocollage: KPS)





Een man die zich heeft geïdentificeerd als Mickel van Alen wordt opgespoord door de politie. Hij heeft een doos voor verzending bij een verzendbedrijf in Suriname aangeboden. Hierin is 3 kilogram cocaïnepoeder ontdekt.De politie vermoedt dat de man zich met een valse of vervalste identiteitskaart heeft gelegitimeerd. Dit meldt de politie Public Relations.Eenieder die informatie heeft over deze manspersoon (op de afbeelding) kan deze doorspelen op de nummers 404866 of 404747, de Centrale Meldkamer op het nummer 115, de tiplijn 179 of het dichtstbijzijnde politiebureau.