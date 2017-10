Mensen vieren de stemming in het Catalaanse parlement voor de onafhankelijkheid. (Foto's: Reuters)





De Spaanse premier, Mariano Rajoy, had de senatoren verteld dat er de directe regel, artikel 155, nodig was om "wet, democratie en stabiliteit" te herstellen in Catalonië. De crisis begon toen Catalanen stemden voor de onafhankelijk in een betwiste referendum eerder deze maand.De Catalaanse regering zei dat van de 43% van de potentiële kiezers die hadden deelgenomen aan het referendum, 90% voor de onafhankelijkheid was. Maar het Constitutionele Hof van Spanje had de stemming illegaal verklaard.De Catalaanse president, Carles Puigdemont, heeft donderdag er voor gekozen de onafhankelijk niet te verklaren en geen vervroegde verkiezingen uit te roepen. In plaats daarvan heeft hij de parlementsleden verzocht om het besluit te nemen. Een onafhankelijkheidsverklaring is vandaag goedgekeurd met 70 voor, 10 tegen, en 2 onthoudingen in de 135-leden tellende zittingskamer.In de verklaring wordt gevraagd om de overdracht van wettelijke bevoegdheden uit Spanje naar een onafhankelijke Catalonië. Maar het Spaanse Constitutioneel Hof zal ook deze stemming onwettig verklaren. De internationale belangrijkste mogendheden, waaronder Duitsland, de EU en de VS, steunen het Spaanse standpunt. Puigdemont heeft de aanhangers opgeroepen tot rust.Kort na de stemming in het regionale parlement maakte de Senaat - het Hogerhuis van Spanje - de ongekende stap van goedkeuring van maatregelen waardoor de Spaanse regering directe controle over Catalonië krijgt. Er waren 214 stemmen voor en 47 tegen.Oproepend tot kalmte zei premier Rajoy: "Spanje is een serieus land, het is een geweldige natie en we zijn op geen enkele manier bereid sommige mensen onze grondwet te laten liquideren." Hij houdt binnenkort een kabinetsvergadering om te beslissen welke maatregelen er moeten worden genomen. Die maatregelen zouden ook het ontslag van de Catalaanse leiders kunnen omvatten. Het zit erin dat de Spaanse regering de controle over de Catalaanse financiën, politie en overheidsmedia overneemt.Catalonië is één van Spanje's rijkste, meest onderscheidende regio's en heeft een hoge mate van autonomie. Maar veel Catalanen hebben het gevoel dat ze veel meer geven aan Madrid dan zij ervoor terug krijgen. Daarnaast spelen ook historische grieven, met name de behandeling van Catalonië onder de dictatuur van generaal Franco.