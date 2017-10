Assembleelid Rossellie Cotino





De kinderen zullen in de gelegenheid worden gesteld om naast recreatie ook kennis op te doen via voorlichting. Scholieren van de vierde tot en met de zesde klassen van het GLO zullen deelnemen aan de voorlichtingssessies. Enkele voorlichters van het Korps Brandweer Suriname, Korps Politie Suriname en Bureau Onderwijs en Studiefaciliteiten van het Ministerie van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur zullen de voorlichtingssessies verzorgen. Tevens wordt er een damworkshop verzorgd, waarbij de basisregels van het spel zullen worden aangeleerd. Dit zal het denkproces bij de leerlingen stimuleren, hetgeen hun leerprestatie positief kan bevorderen, zegt Cotino.Het recreatieve deel markeert zich door verschillende kinderspelen en attracties. Om het tekort aan recreatie in deze kinderrijke buurt op te lossen, wil het Assembleelid zich sterk maken voor het aanleggen van een sportveld. Dit zal ook door de scholen kunnen worden gebruikt voor het verzorgen van gymlessen. Een volgende activiteit voor deze doelgroep betreft voorleesdagen afgesloten met voorleeswedstrijden. De kinderen kunnen op een leuke manier van lezen leren houden, waardoor uiteindelijk de lees- en taalvaardigheid kunnen worden verbeterd. Een verbeterde lees- en taalvaardigheid kan leiden tot verbeterde schoolprestaties, zegt Cotino die ook voorzitter is van de vaste commissie voor Onderwijs, Wetenschap en Cultuur.