“Het organiseren van een nationale conferentie over de thema’s dialoog en verzoening op 6 december – op de vooravond van de 35e herdenking van de 8 decembermoorden – getuigt van een gebrek aan respect voor de slachtoffers van 8 december 1982 en hun nabestaanden,” reageert bisschop Karel Choennie op een brief van het Comité Nabestaanden en Slachtoffers Politiek Geweld.Hij betreurt de organisatie van de conferentie “ten zeerste” en meldt er direct achteraan dat het Bisdom Paramaribo dit evenement niet ondersteunt en daar ook niet aan zal participeren. Het comité onder leiding van Humphrey Jeroe had op 23 september een brief geschreven over eventuele samenwerking tussen de organisatie en het Bisdom Paramaribo.“Het Bisdom respecteert en aanvaardt de onafhankelijkheid van de Rechterlijke Macht in het sinds 30 november 2007 aanhangig gemaakte straafzaak in de ‘Achtdecembermoorden’ en de ongehinderde voortzetting en afronding van dit proces,” schrijft de kerkelijke leider. “Voor ons geldt onherroepelijk dat elke vorm van bijdragen aan het proces van waarheidsvinding en gerechtigheid moet plaatsvinden binnen de constitutionele contouren van ons land.” Hij voegt eraan toe: “Deze voorwaarde geldt derhalve voor ons als fundamentele vereiste voor een eventuele samenwerking met uw comité.”Bisschop Choennie onderstreept dat precies over deze voorwaarde er een belangrijk meningsverschil bestaat tussen het Bisdom en het comite. “Dit maakt een samenwerking met u voor ons op dit moment onmogelijk.” Hij laat de deur open voor de toekomst als het comité van mening verandert over deze voorwaarde.