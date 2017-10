"De Araku-1 put was een ambitieuze exploratie waar efficiënt is geboord en tegen zeer lage kosten", zegt Exploration Director Angus McCoss. "Hoewel we geen commerciële ontdekking hebben gemaakt, worden we aangemoedigd door gascondensaat uit de put en blijven we ons volledig inzetten voor exploratie in Suriname en Guyana," zei hij aan persbureau Reuters.Aandelen van Tullow zijn vanmorgen op de beurs met 3,2 procent gedaald, de grootste val op de STOXX olie en gas Index.De put werd geboord in een blok waar Tullow Oil 30 procent belangen heeft naast joint venture partners, Statoil en Noble Energy. Analisten bij Jefferies hebben gezegd dat, terwijl de Araku-1-exploratieput onsuccesvol was, het resultaat "ironisch" genoeg geen extra kapitaaluitgaven had op de balans van Tullow.Investec-analisten hebben gezegd: "De bron werd ook nauwlettend door de markt gevolgd, met naar onze mening hogere verwachtingen dan normaal gezien de recente successen van Exxon over de zeegrens in Guyana."Ian Cloke, Tullow Executive vicepresident voor nieuwe investeringen zei in juli nog dat tegen eind dit jaar zes seismische onderzoeken tegen lage kosten zullen zijn uitgevoerd. "We zijn daarom in een uitstekende positie, omdat we beslissen wat en waar we in 2018 en daarbuiten moeten boren, met aanzienlijke vooruitzichten in Guyana, Suriname, Mauritanië en Namibië."Het vooruitzichten van Araku in Block 54 in het offshore gebied van Suriname dat een grote structurele val heeft, waren optimistisch na de recente vondsten in het zeegebied van buurland Guyana. Geschat wordt dat dit blok een potentieel heeft van meer dan 500 miljoen barrels. De risico’s van het gebied zijn aanzienlijk afgenomen door een 3D-seismisch onderzoek van uitstekende kwaliteit dat in 2015 is uitgevoerd. Tullow had de Noble Bob Douglas ingehuurd om de put te boren. Het bedrijf had verwacht dat de boringen van de Araku-1 zo’n US$ 14 miljoen zouden kosten.