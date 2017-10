Een bezoeker maakt nog even een foto van een kunstwerk op NK 2017. (Foto's: René Gompers)





De organisatie, Stichting Nationale Kunstbeurs, pleit al enkele jaren voor een ‘eigen huis’. Dit zou niet alleen de kunst en de kunstenaars ten goede komen, maar ook het land werd er vaker aangehaald. Voorzitter Michel Brahim heeft wederom de wens van de stichting om kunst op een hoger niveau te brengen uitgesproken.“Kunstgeschiedenis en creatieve vakken moeten de juiste aandacht in ons onderwijs krijgen,” stelt Brahim. “Dat is een ‘must’. Ik benadruk dat het niet te duur is. Het kost ons geld, maar het is niet te duur want het vertaald zich in een formidabele rendement terug. Dan wordt de uitspraak ‘onze kinderen zijn de toekomst’ in plaats van een holle frase, een concrete waarde. Wij pleiten daar dus heel sterk en nadrukkelijk voor.”Brahim heeft de oproep onderbouwd met wetenschappelijk correcte, zeer inzichtelijkeen gedetailleerde werken van Hieronymus Bosch en Leonardo Da Vinci. Ook wijlen Steve Jobs, oprichter van Apple is aangehaald voor zijn creativiteit, oog voor detail en het vermogen om complexe producten simpel te houden, zaken die hij met de grote meesters gemeen heeft.citeert Brahim de grote Da Vinci.Sommige werken in Torarica en in De Hal vallen direct op. Ze trekken de bezoekers moeiteloos naar zich toe, en houden de ogen lange tijd op zich gefixeerd. Sommige zijn fantastisch abstract, anderen zijn een rustieke weergave van momenten uit het leven, dynamische werken door de kleuren (soms veel, soms weinig, soms fel, soms somber) en de toegepaste ‘effecten.’ Een man is enthousiast: hij koopt zes werkenEr is ook veel vrouwelijk naakt, op foto’s en schilderijen, sommigen modellen staan er speels bij en anderen in verleidelijke poses. Minister Peneux en Brahim staan lang stil bij een metalen fiets.“Wij zullen uiteindelijk uiterlijk 1 december een commissie moeten installeren zodat we via een projectplan fondsen genereren om de kunsthal van de grond te krijgen,” deelt Peneux tijdens zijn openingstoespraak mee. “De donoren staan ‘ready’ maar wachten op het projectplan. Dit plan zullen we samen schrijven, u wordt op korte termijn uitgenodigd om zitting te nemen. Die commissie zullen we noemen Commissie Projectplan Kunsthal. Ik zal het persoonlijk installeren. Ik zeg dit toe omdat het past in ons nationaal cultuurbeleid.” Peneux voegt toe dat de Academie voor Hoger Kunst en Cultuuronderwijs (AHKCO) en de Nola Hatterman Art Academy, beter op elkaar afgestemd zullen worden. Dit moet resulteren in een betere stroming van kunstonderwijs vanaf de basis tot op HBO-niveau en specialisatie in het buitenland.René Gompers