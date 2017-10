Geachte minister,Middels deze willen wij van Actie Comité Belangen Behartiging Particuliere Lijnbushouders het volgende onder uw aandacht brengen:- De huidige situatie binnen ons particulier openbaar vervoer is reeds zo verslechterd dat ondernemers niet optimaal en duurzaam kunnen investeren.- Devaluatie van de SRD heeft gemaakt dat wij nu tarieven hanteren die reeds ondergewaardeerd blijken te zijn en niet marktconform zijn.- Brandstofcompensatie die wij bushouders voorschieten kan ook niet op tijd en wel per maand uitbetaald worden. Wenselijk zou het zijn dat alle bushouders maandelijks hun gelden rechtstreeks op hun bankrekening gestort krijgen in plaats van de PLO erbij te betrekken voor de uitbetaling.- PLO als de zogenaamde vertegenwoordiger van de Particuliere lijnbushouders komt in deze niet op de voor de belangen van de landelijke bushouders, zelfs een lidmaatschap voor een normale bushouder is onmogelijk bij de organisatie.- Een sector die ongeveer 1200 vergunninghouders kent, heeft geen enkele wettelijke acceptatie naar haar organisatie toe dan alleen de ongeveer 50 leden binnen de PLO.- Uitbetaling brandstofcompensatie loopt elke keer heel traag. De PLO doet wat zij maar wil en het duurt weken voordat alle bushouders zijn uitbetaald.- De problemen bij Dienst Openbaar Vervoer zijn o.a. efficiënte vergunningsoverdracht & vergunningsverlenging (dat is nu binnen 1 dag onmogelijk), controle en aanpak van illegale bussen is niet naar wens, buitentraject bussen laten passagiers gewoon instappen terwijl het helemaal verboden moet zijn, efficiënte administratie ordening & uitvoering zijn zeer gering.- Tarievenstructuur van het particuliere openbaar vervoer wankelt. Men kan niet concreet aangeven wat de verdiensten van een bushouder per dag zouden moeten zijn, opdat er geleidelijk gewerkt kan worden naar vernieuwing van ons bussenpark.- Parkeerwet Groot-Paramaribo aannemen voor onnodig overtollig autoverkeer.Door steeds commissies in te stellen en rapportages te laten schrijven zal er geen oplossing komen. Het is nodig dat u als minister doelgerichte stappen onderneemt. De problemen zijn jaren hetzelfde gebleven en men is allang bekend ermee. De verliezen beginnen nu steeds ondraaglijker te worden.Bij deze willen wij u als minister concreet vragen, als verzoek om zo spoedig mogelijk een luisterend oor te hebben naar de problemen binnen ons particulier openbaar vervoer, voordat ze verergeren. Meer dan 100.000 passagiers die gebruik maken van onze diensten dagelijks, zullen geen garantie hebben van onze diensten die voor heel veel maatschappelijke verstoring kan leiden.