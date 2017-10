Het vaststellen van de duidelijke grenslijn in de territoriale wateren van Suriname en Frans-Guyana en voor een deel in de Marowijne rivier is strategisch en economisch belangrijk voor de verdere samenwerking. Zoals in het kader van de nieuwe politiesamenwerkingsovereenkomst Suriname-Frankrijk.Aflopen juli kondigde president Desi Bouterse aan dat partijen binnenkort hun handtekening zouden plaatsen onder de maritieme (zeegrens) overeenkomst. Hij zei: “We kijken ernaar uit om de overeenkomst zo snel als mogelijk te formaliseren, omdat dit een nieuwe impuls geeft aan onze bestaande relatie”.De Fransen gaven eerder te kennen dat vastlegging van de maritieme grens geen kwestie is van de koek verdelen. Maar het is goed om te weten wat de status is van de activiteiten aan elke zijde. Zo hebben alle twee landen last van illegale visserij in zee en wordt met de grensbepaling duidelijker voor eenieder wie in wiens water legaal of illegaal vist en wie mag optreden. Ook voor offshore onderzoek naar aardolie is de juiste grensvaststelling bepalend.In oktober 2013 startten de Fransen aan boord van het hydrografische en oceanografisch ingerichte marine boot Borda met een onderzoek naar de grenslijn. Ze werkten met satellietfoto’s, zette basispunten uit op beide oevers voor een denkbeeldige middenlijn van de Marowijnerivier en gingen 40 kilometers stroomopwaarts voor de technische berekeningen. In Parijs zijn alle gegevens geanalyseerd en zijn de onderhandelingen verder gevoerd.In 2015 zei Ellen Naarendorp, toenmalig directeur ministerie van Buitenlandse Zaken, dat partijen een voorstel hebben voor de grenslijn. Zij was hoopvol gestemd dat de landen eind 2015 hun handtekening konden plaatsten onder de overeenkomst over de zeegrens.