De OBS had een voorschot gevraagd voor oktober opdat de bus- en boothouders brandstof kunnen kopen. Het is de regering gelukt om gelden beschikbaar te stellen, deelt minister Jerry Miranda van Openbare Werken, Transport en Communicatie mee aan het Nationaal Informatie Instituut.De minister deelt mee dat de rust is teruggekeerd. Partijen blijven zoeken naar een structurele oplossing voor de knelpunten binnen het openbaar vervoer. Gisteren heeft de bewindsman de interdepartementale commissie ‘ordening en controle openbaar vervoer’ geïnstalleerd. Deze werkgroep moet binnen 2-3 weken een tussentijds verslag uitbrengen zodat het ministerie een beeld heeft hoe het beleid verder uitgestippeld wordt.