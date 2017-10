Het nieuwe kinderboek van schrijfster Cynthia Mc Leod.





De schrijfster Cynthia Mc Leod presenteert op zaterdag 4 november haar nieuwste jeugdboek. Kwik is niet alleen gevaarlijk voor goudzoekers maar ook voor de indianenfamilie van Marisa.In het binnenland van Suriname wordt veel goud gevonden. Goudzoekers gebruiken bij het winnen van goud kwik, giftig materiaal. Zeer schadelijk voor mens en dier. In een indianendorp wordt het broertje van de tienjarige Marisa erg ziek en naar een ziekenhuis in Paramaribo gebracht. Marisa en haar moeder gaan logeren in Bernarddorp. Marisa moet erg wennen en mist het leven in haar eigen omgeving, het regenwoud.Op de nieuwe school leest Marisa over Rosa Parks en Martin Luther King en de juf vertelt over de grote mars naar Washington in Amerika. Van haar buurjongen hoort ze verhalen over Gandhi en Mandela, die net als King met geweldloos verzet veel bereikten. Wanneer er op school een filmpje vertoond wordt over de schade van kwik, vermoedt ze dat haar broertje Chereo door kwikvergiftiging ziek is geworden. Ze wil bereiken dat er geen kwik meer gebruikt wordt en droomt ervan dat ze samen met Gandhi, King en Mandela in een protestmars loopt.Deze uitgave is een publicatie van uitgeverij Conserve en kwam tot stand door samenwerking met de Nederlandse organisatie 'De Nieuwe Kerk' in Amsterdam ter gelegenheid van de expositie We Have a Dream en werd daar op 13 september j.l. reeds gepresenteerd.