De Economische Controle Dienst en de Bestuursdienst van ressort Kabalebo verrichten controle in een winkel. (Foto's: Bestuursressort Kabalebo)





Tijdens de controle is nagegaan of de winkels voldoen aan onder andere een geldige winkelvergunning, hygiëne, geijkte weegschalen, winstmarge, opslag van goederen. De controles vonden plaats in de winkels Tatty, Elyom, Lilian en De Ster. Bij de winkels werden de volgende zaken geconstateerd: geen etiketten, geen vervaldata en prijzen te zien op bepaalde producten, ongeordende diepvriezer waarbij vis en vlees door elkaar waren opgeslagen, smokkelwaar van Tradition sigaretten, illegale en vervallen producten, munitie, gramoxone werden zonder vergunning verkocht.De vervallen producten, waaronder ook babymelk, werden ter plekke vernietigd en de illegale producten zijn in beslag genomen. Het team van ECD heeft bij één winkel een onveilige situatie geconstateerd. Brandstof en gascilinders waren naast elkaar in een magazijn opgeslagen.Het ECD-team heeft ook een 'on the job' training voor de bestuursambtenaren van het commissariaat verzorgd. De bestuursdienst kan dan in de toekomst zelfstandig optreden tegen dit soort kwesties. Zowel de bestuursdienst als de ECD kijken terug op een geslaagde dag, aangezien zij de gemeenschap op deze manier voor veel economische criminaliteit hebben kunnen behoeden, stelt de dc.