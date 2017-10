Nabij Nicaragua is een tropische storm zich aan het vormen. (Beeld: NOAA/NHC)





De regen en het onweer die worden veroorzaakt door een groot lage drukgebied hebben zich recentelijk meer georganiseerd. De stormen hebben net buiten de oostkust van Nicaragua verzameld, en volgens het Nationaal Orkaan Centrum in Miami (NHC), beperkt hun nabijheid bij land waarschijnlijk hun ontwikkeling, althans voor een tijdje.De omstandigheden zullen naar verwachting gunstiger zijn voor het weersysteem om zich in het weekend te organiseren, omdat het systeem geleidelijk naar het noorden gaat over de westelijke kant van het Caribisch Gebied.Het NHC voorspelt dat er 30 procent kans is dat binnen de komende 48 uur een tropische storm zich vormt. Binnen vijf dagen is het risico tot ontwikkeling 40 procent. Ongeacht elke ontwikkeling, de zware regen zal de komende dagen zorgen voor verstoringen in delen van Midden-Amerika en Cuba.Die regen is al begonnen. De Hondurese stad Tela heeft woensdag 137mm regen opgetekend. Tussen woensdag en donderdag heeft de stad Flores in Guatemala in 24 uur tijd 320 mm regen gehad. Gewoonlijk neemt de regen in deze periode van het jaar af, maar op de internationale luchthaven in Guatemala City was het zelfs natter. Ze hebben in korte periode regen gehad die normaal in twee maanden valt. In 24 uur tijd is er 361 mm regen gevallen. Het gemiddelde van oktober is 130 mm.