Zaterdag houdt de PL een presentatie over haar visie op het huidige kiesstelsel. Dit gebeurt op uitnodiging van de commissie Evaluatie Kieswetgeving in het Perscentrum van de President van de Republiek Suriname. De PL is niet de enige partij die een presentatie zal verzorgen. Ook andere politieke partijen, onder wie de VHP, DOE, BEP, DA ’91, ABOP, NDP en PDO, zullen hun visie geven over de Kieswet. Elke presentatie zal 15 minuten duren, gevolgd door een vragenronde. In de presentatie wordt aangeven hoe de desbetreffende partij de wijzigingen uitgevoerd ziet.De politicus benadrukt dat de Kieswet vanaf haar ontstaan onrechtvaardig is. Toen waren er 21 zetels en de verdeling was zodanig, dat de partij die in kieskring Paramaribo de meeste zetels had gewonnen, ook de verkiezingen had gewonnen. Nu telt het parlement 51 zetels, maar die onrechtvaardigheid is nog steeds niet weggewerkt. “Daarom willen wij een wijziging van de Kieswet,” benadrukt Somohardjo.Voorafgaand aan de presentatie zaterdag, komt de partij op vrijdag om 20.00 uur bijeen in haar partijcentrum te Beekhuizen, om met haar structuren overleg te voeren en inzichten te delen.