De stenen woning waarin het drama heeft plaatsgevonden. (Foto: KPS)





De politie van Munder kreeg via de Centrale Meldkamer de melding van een woningbrand. Ter plekke werd er een vlammenzee aangetroffen. Een van de bewoners, de 16-jarige Furgill M., is met brand- en snijwonden aangetroffen. Hij heeft zich kunnen redden uit het brandende gebouw en was niet aanspreekbaar. Per ambulance is hij afgevoerd naar de Spoed Eisende Hulp van het Academisch Ziekenhuis Paramaribo. Hij is ter observatie opgenomen in de ziekeninrichting.Bij aankomst van de brandweer was de laagbouwwoning, die uit steen was opgetrokken nagenoeg afgebrand. Er kon slechts nablussingswerkzaamheden worden verricht. De oorzaak van de brand is nog onbekend. Onderzoek moet nog uitwijzen of de woning die op het elektriciteitsnet was aangesloten verzekerd is.Volgens verklaring van omstanders woonden de drie kinderen alleen met hun moeder, die op het moment van de brand op het werk was. De politie van Munder en de afdeling Forensische Opsporing zijn belast met het onderzoek, meldt de politie Public Relations.