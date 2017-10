President Michel Temer van Brazilië kan op zijn vroegst eind 2018 juridisch worden vervolgd. (Foto: AFP)





De 77-jarige Temer kan alleen worden aangeklaagd als tweederde van het Lagerhuis daartoe stemt. Hij is woensdag nog voor verstoringen in zijn urinewegen in een ziekenhuis gediagnosticeerd.Slechts 233 afgevaardigden hebben gestemd voor vervolging van Temer, terwijl 251 dat hebben afgewezen. Er waren 342 stemmen nodig om de vervolgingsprocedure tegen de president in te zetten. Nu zijn juridische onderzoeken tegen Temer pas mogelijk zodra zijn ambtstermijn er eind 2018 erop zit.De congrescommissie heeft vorige week ook de aanklachten tegen president Temer afgewezen. De beschuldigingen vloeien voort uit een corruptieschandaal waarbij het grootste vleesverpakkingsbedrijf ter wereld, JBS, bij betrokken is. Temer heeft in augustus een soortgelijke congresstemming over omkopingsaanklachten overleefd. Toen stemden meer afgevaardigden, 267, voor vervolging.Temer zit in de slechtste populariteitscijfers in de Braziliaanse geschiedenis, maar wetgevers lijken steeds weer bereid om hem te beschermen. Hij werd vorig jaar president nadat zijn voorganger Dilma Rousseff werd afgezet op beschuldiging van het manipuleren van de overheidsbegroting. Ze zou het groeiend begrotingstekort hebben verborgen voor haar herverkiezing in 2014.