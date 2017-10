Koning Maha Vajiralongkorn van Thailand voert de rites uit die horen bij de crematie en begrafenis van zijn overleden vader, koning Bhumibol Adulyadej. (Foto's: Reuters)





Rouwenden hebben de nacht doorgebracht op dunne plastic matten op trottoirs in de buurt van het Grand Palace in de Thaise hoofdstad, zodat ze een goed uitzicht op de processie konden krijgen."Dit is het laatste vaarwel. Ik hou echt van hem en mis hem. Het is erg moeilijk om te beschrijven," zei de 42-jarige Pimsupak Suthi in tranen. Zij is van de noordelijke provincie Nan gereisd naar Bangkok voor de crematie.Koning Bhumibol, ook bekend als King Rama IX, is een jaar geleden, overleden. Hij heeft zeven decennia de scepter gezwaaid en heeft een cruciale rol gespeeld in het behoud van de stabiliteit gedurende jaren van politieke omwenteling en snelle ontwikkeling. King Rama IX is 88 jaar geworden.Ambtenaren gekleed in blauw en oranje verwijderden een symbolische gouden urn van de Dusit Maha Prasart Troonzaal aan het begin van de ceremonie. Het lichaam van de koning, die sinds zijn dood in het paleis lag, is gisteravond verplaatst naar het crematieoord. De begrafenis is woensdag officieel begonnen met een boeddhistische ritueel in het Grand Palace. Vlak voor de processie zijn vandaag een reeks boeddhistische rites uitgevoerd.De nieuwe koning Maha Vajiralongkorn, de enige zoon van King Bhumibol, arriveerde bij het Grand Palace, gekleed in een rode uniform met zijn twee dochters en jonge zoon.De wagen die de urn draagt in het tweede deel van de begrafenis, is sinds de eindjaren van de 18de eeuw gebruikt. Met een gewicht van maar liefst 14 ton, wordt het getrokken door meer dan 200 soldaten.De urn is vervolgens meerdere keren rond de crematieplaats gedragen, voor het laatste deel van de processie. De uitgebreide ceremonie heeft naar schatting een kwart miljoen mensen uit heel Thailand naar Bangkok gebracht. Veel van de rouwenden zijn dagen van tevoren in de hoofdstad aangekomen en hebben in de ’s nachts in de straten gewacht voor de processie. Hun handen klampten zich vast aan portretten van de overleden koning.Vandaag is uitgeroepen tot een feestdag waarbij veel bedrijven de hele dag of in de middag gesloten zijn. Leden van koninklijke families en hoogwaardigheidsbekleders uit meer dan 40 landen wonen de ceremonies bij. Koning Vajiralongkorn zal het vuur van de crematiestapel vanmiddag aansteken. En vrijdag wordt het as van zijn vader teruggebracht naar het paleis. Er volgen nog twee dagen van ceremonies.De overleden koning werd gezien als een stabiliserende figuur in een land die werd getroffen door vele momenten van politieke onrust en meerdere coups. Sinds zijn overlijden op 13 oktober 2016 heeft Thailand een jaar van officiële rouw in acht genomen, waarbij veel mensen zwart dragen.De voorbereidingen voor de gebeurtenissen van deze week hebben bijna een jaar geduurd en omvatten de oprichting van het grote crematiecomplex in de buurt van het paleis. De begrafenisplaats bevat sculpturen van mythische wezens en geliefde dieren, zoals leeuwen en olifanten. Volgens de boeddhistische traditie worden de begrafenisrituelen gemodelleerd naar het universum en vertegenwoordigt de brandstapel een heilige berg.De begrafenisceremonies komen met strikte richtlijnen voor de aanwezigen. De Thaise Iese-majeste wet, die belediging van de monarchie verbiedt, behoort tot de strengste ter wereld.Wegen in het historische centrum van Bangkok zijn voor de dag gesloten. Van toeristen wordt niet verwacht dat ze in zwart gekleed gaan, maar er is gevraagd dat ze zich respectvol kleden en gedragen.