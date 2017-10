Bussen blijven in de garages totdat de overheid de verhoging heeft betaald.





De OBS vindt het erg dat minister Jerry Miranda van Openbare Werken, Transport en Communicatie beschuldigingen heeft geuit over ongeregeldheden. In dit geval zou dan de fout liggen bij de overheid zelf. Bij de OBS gaat het er om dat sinds 2012 de tarieven niet zijn aangepast. Na lang onderhandelen is er een overeenkomst bereikt. Wanneer het op betaling aankomt, worden allerlei zaken naar voren gebracht, zonder dat de afspraak wordt nageleefd.Wat het OBS betreft zullen de bussen niet rijden en de boten niet varen wanneer het afgesproken tarief niet wordt betaald. Het is jammer dat de duizenden schoolkinderen weer de dupe hiervan worden, zegt Ori. Hij benadrukt dat in de vakantie de bus- en boothouders niet worden betaald. Zes weken lang waren er geen inkomsten. "En nu is de verhoging niet betaald, terwijl de brandstofprijzen in oktober behoorlijk omhoog zijn gegaan. De leden kunnen geen brandstof kopen. De OBS wil uitvoering van het akkoord,"stelt Ori.