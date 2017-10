Raul Neijhorst wordt geïnterviewd door Jörgen Raymann.





In een programma van ongeveer twee uur kwamen Jörgen Raymann, het Tropenmuseum en de maker van het boek aan het woord. In een audiovisuele presentatie nam Neijhorst de aanwezigen mee in het hele proces van het maken van het boek: het idee, de aanpak, de tegenslagen, de reacties en het resultaat. Veel bekende personen die in het eerste en tweede deel van het boek belicht zijn, waren aanwezig bij de presentatie.De aanwezigen reageerden enthousiast op de presentatie maar soms ook verrast en geschokt vanwege de ervaringen die Neijhorst deelde over het productieproces.Omdat het een boek is voor en door Surinamers, wordt het ook in Suriname gelanceerd, zegt Neijhorst.