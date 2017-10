Een delegatie van het secretariaat van de OAS is in Suriname om na te gaan welke faciliteiten beschikbaar zijn om deze vergadering in Paramaribo te beleggen.Het gaat om een vergadering waar 34 ministers van Buitenlandse Zaken van het Westelijk Halfrond aan deelnemen. Dinsdag vond een oriëntatiegesprek plaats met minister Yldiz Pollack-Beighle van Buitenlandse Zaken. De missie staat onder leiding van ambassadeur Jacinth Henry-Martin, meldt het Nationaal Informatie Instituut.