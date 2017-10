De politie van ressort Centrum heeft Qingzheng L. (22) aangehouden. De man die legaal in het land vertoeft, heeft geprobeerd een ambtenaar van de afdeling Vreemdelingenzaken om te kopen. Ook bleek hij te hebben gefraudeerd op zijn verblijfsvergunning door persoonlijk een andere vervaldatum te hebben ingevuld.De man ging aar het loket voor het verlengen van zijn verblijfsvergunning. Hij poogde de ambtenaar om te kopen om zijn zaken voor hem in orde te maken.De ambtenaar schakelde gelijk de politie in. Qingzheng is aangehouden en overgebracht naar het politiebureau. Na overleg met het Openbaar Ministerie is hij in verzekering gesteld, meldt de afdeling Public Relations van de politie.