Commissievoorzitter Brigitte Fer-Hardy ontvangt de beschikking van minister Jerry Miranda. (Foto: Raoul Lith)





De minister geeft aan dat hij eerder heeft meegedaan aan de onderhandelingen met de Organisatie van Bus- en Boothouders in Suriname (OBS). Deze gesprekken zijn geweest in de periode waarin zijn collega Robert Peneux van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur ziek was. "We hebben toen een ploeg gestuurd om een spoedcontrole te doen. Merendeel op basis van de onderhandelingen, over wat wij in de districten zo een beetje kunnen zien wat vervoer aangaat voor schoolkinderen," geeft Miranda aan.De bewindsman stelt dat de rapportage van dien aard was dat het zeer zorgwekkend is. "Tien bussen die gehuurd worden voor een dorp waarin 300 mensen wonen. En deze bussen moeten schoolkinderen vervoeren, dat kan niet. Ook routes die niet bestaan en een overschot aan boten. Er moet dringend ingegrepen worden," uit Miranda zijn bezorgdheid over enkele gevallen die voorkomen. Hij noemt ook een geval van een bushouder die diensten levert aan de overheid en ontvangt voor vier bussen, terwijl drie bussen al jaren bij de reparatie zijn. De minister heeft de opdracht gegeven en hoopt dat er binnen twee tot drie weken al een 'tussentijds rapport' wordt gemaakt waarin blijkt welke richting het beleid moet."Het openbaar vervoer zuigt heel wat van de begrotingen op, moeten we niet jokken. Een respecterende regering gaat schoolkinderen en personen niet op hoeken van straten laten staan. Dat gaat niet gebeuren. Het is de taakstelling van deze regering om te zorgen dat de kinderen naar school gebracht moeten worden," geeft Miranda aan. Echter geeft hij aan dat de matrix die vroeger gehanteerd werd, opnieuw moet worden ingevoerd. Hierin staan de vereisten waaraan kinderen moeten voldoen om in aanmerking te komen voor schoolvervoer. "Deze zullen dit keer goedgekeurd worden door de Raad van ministers en ook eventueel in De Nationale Assemblee".Ook de herevaluatie van het Nationaal Vervoersbedrijf (NVB) moet volgens Miranda worden nagekeken. Hij geeft aan dat binnen de regelgeving een evaluatie moet komen ook daar aanpassing te doen. "Iem zorgu den mofina wan, maar het moet niet zo zijn dat wanneer een toerist in een NVB bus stapt, ook die SRD 0,85 betaalt". Miranda geeft aan dat het Openbaar Ministerie moet worden ingeschakeld als blijkt dat er bewuste oneerlijkheden zijn.De ministeries vertegenwoordigd in de commissie zijn: OWT & C, Onderwijs,Wetenschappen en Cultuur en Defensie. Ook de OBS heeft een vertegenwoordiger in de commissie. Later in de week worden de ministeries van Handel, Industrie & Toerisme, en Justitie & Politie ook toegevoegd.Raoul Lith