Het Regio Bijstand Team heeft Furgill T. (35) aangehouden en intussen ingesloten. De man heeft op 16 oktober een personenauto gestolen bij een bouwmaterialenzaak op de hoek van de Kwatta- en de Boerbuitenweg. Dit meldt de politie Public Relations.De benadeelde had zijn voertuig geparkeerd voor de zaak om snel wat te kopen. Hij had de auto niet afgesloten en de contactsleutel in het slot gelaten. De aangever was nauwelijks in de zaak of Furgill ging met het voertuig ervandoor.Een familielid van de benadeelde signaleerde het gestolen voertuig op 17 oktober in het stadscentrum en zette onopgemerkt de achtervolging in. Deze persoon speelde dit gelijk door aan de Centrale Meldkamer die de politie van Munder inschakelde.Door assistentie van het Regio Bijstand Team is het voertuig klemgereden aan de Magentakanaalweg. Furgill T. werd in de boeien geslagen en overgedragen aan de politie van Munder. Op aanwijzing van de verdachte zijn de goederen die het voertuig waren, teruggevonden. Zowel de auto als de goederen zijn afgestaan aan de rechtmatige eigenaar.