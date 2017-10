Emmanuel Macron, de president van Frankrijk. (Foto: Reuters)





De Franse president stapt bij aankomst in Cayenne, gelijk in een ander vliegtuig voor een bezoek aan Maripasoula, een gemeente langs de Marowijnerivier. Macron is de tweede Franse president die dit gebied bezoekt. Hij zal een onderhoud hebben met de lokale gemeenschap en een schoolinternaat voor (Wayana) Inheemse kinderen bezoeken. Verder gaat hij naar het lanceercentrum Kourou, houdt hij een partnerschap bespreking met Collectivité Territoriale de Guyane (CTG) van president Rodolphe Alexandre, de hoogste functionaris van Frans-Guyana. Macron brengt ook een bezoek aan het politiestation te Cayenne.Het is te verwachten dat Alexandre de problemen over Frans-Guyana met de president zal bespreken. Het land lijdt onder het gebrek van een doelmatig optreden vanuit Frankrijk en hield afgelopen maart grote stakingen. Parijs stuurde twee regeringsvertegenwoordigers, er werden excuses aangeboden, een akkoord getekend met daarin beloften voor meer financiële ondersteuning.Behalve Macron, woont ook president Jean-Claude Juncker van de Europese Commissie (EC), de ORs-conferentie van regeringsleiders bij. Frans-Guyana is gastland omdat het roulerende ORs-voorzitterschap in handen is van Alexandre. Tot deze organisatie behoren op dit moment negen landen waar de EU-wetten, -rechten en –plichten gelden.Afgelopen maand presenteerde de EC een nieuwe strategie voor de ontwikkeling van de ORs-gebieden. Na een stiefmoederlijke behandeling van jaren, heeft de EU besloten de relatie aan te passen door specifieke steun en gelijke kansen te bieden. De ORs-gebieden, kilometers verwijderd van de EU-landen, ondervinden door hun ligging veel problemen.Tot de negen ORs-landen behoren de Franse landen Guadeloupe, Frans-Guyana, Martinique, Mayotte, Réunion en Saint-Martin. De Canarische Eilanden horen bij Spanje en bij Portugal horen de Azoren en Madeira. Naast de ORs zijn er nog ongeveer 25 landen die de status hebben van overzeese gebieden van EU-landen, maar die niet tot de EU behoren, zoals het Nederlandse Sint-Maarten en Curaçao.Voorafgaand aan het bezoek van Macron, stuurde het Élysée-paleis vorige week een bericht met enkele gezondheidsadviezen. Deze zijn bedoeld voor bezoekers aan de conferentie – zoals journalisten die meereizen met de president. Enkele adviezen zijn: drink geen lokaal water en/of gebruik geen ijsblokjes, ga niet zwemmen in zoetwater, eet geen rauwe groenten, vis, vlees of eieren waarvan de oorsprong niet bekend is. Er staan ook tips voor kledingadviezen ter voorkoming van gevaarlijke ziekten zoals Zika.Het Élysée-advies is niet in goede aarde gevallen in Frans-Guyana. CTG-president Alexandre reageerde verbaasd over dit negatieve beeld dat Parijs schept over zijn land. Enkele parlementariërs reageerden boos via de sociale media. Ze noemden het valse en ongegronde informatie. Gabriel Serville, plaatsvervangend burgemeester van Matoury, schreef op twitter dat als we het advies van de Élysée lezen voor journalisten die naar Guyana reizen, begrijpen we van waar het permanente nalatenschap voor ons grondgebied komt. Laten we Frans-Guyana onafhankelijk maken, reageerde parlementariër Georges Patiënt.Frans-Guyana is geen onbekend terrein voor Macron. Hij was er tijdens zijn presidentsverkiezingscampagne in december 2016 en als minister van Economische Zaken in 2015. Hij vertrekt zaterdag weer naar Parijs. Alexandre leidt vanaf begin 2016 de 51-leden tellende CTG. Alle volksvertegenwoordigers in dit orgaan (Nationale Assemblee) worden door de Frans-Guyanezen gekozen om het land te leiden. Frankrijk laat zich in dit overzeese grondgebied representeren door de prefect, die de Franse president vertegenwoordigt.