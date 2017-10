Fats Domino (Foto: Clive Limpkin)





De zanger uit New Orleans heeft meer dan 65 miljoen platen verkocht. Hij heeft in de jaren 1950 alle rock and roll artiesten, op Elvis Presley na, verslagen met de verkoop van zijn platen.Zijn miljoenenverkoop debuut single, The Fat Man, wordt door sommigen aangemerkt als zijn eerste rock and roll-lied. Domino’s dood is officieel bevestigd door zijn dochter die het nieuws bekendmaakte aan een lokaal televisiestation.Fats Domino - wiens echte naam Antoine Domino Jr was - was één van de eerste rhythm en blues artiesten die populariteit verwierf bij het blanke publiek. Zijn muziek was het productiefst in de jaren 1950. Domino had een reeks nummer één-hits nummers en meer dan 30 top 40 hits.Zijn muziek heeft een kenmerkende invloed gehad op de artiesten gedurende de jaren zestig en zeventig. Elvis Presley verwees naar Fats Domino als "de echte koning van rock n roll" en Paul McCartney schreef het Beatles-liedin zijn navolging van zijn stijl.In 1986 was hij één van de eerste introducés in de Rock and Roll Hall of Fame, maar in zijn latere leven zou Domino zijn woonplaats in Louisiana niet meer verlaten - zelfs niet om de prijs te accepteren.Antoine "Fats" Domino Jr was geboren in New Orleans op 26 februari 1928. Hij was de zoon van een violist. Zijn ouders waren van Creoolse oorsprong, en werd Frans-Creools in de familie gesproken. Al heel vroeg was hij muzikaal ingesteld en leerde piano spelen van zijn schoonbroer, de jazz bano speler, Harrison Verrett.Bandleider Bill Diamond gaf hem zijn bijnaam. Domino speelde als tiener piano om zijn band. Diamond zei dat de techniek van de jongen hem aan twee andere grote pianisten, Fats Waller en Fats Pichon, herinnerde.Domino verliet de school toen hij 14 was om in een beddengoed fabriek te gaan werken. ’s Avonds speelde hij in bars. Al gauw was hij in het gezelschap van muziekgrootheden van New Orleans onder wie Professor Longhair en Amos Milburn.Halverwege de jaren 1940 kwam hij bij de band van trompeter Dave Bartholomew en de twee schreven samen Domino's eerste hitPlotseling was de muziek van New Orleans nationaal populair geworden.In een interview met de BBC in 1973 sprak Domino over zijn vroege leven. Hij zei: "Ik was 17 toen ik in 1949 mijn eerste record maakte. Ik dacht nooit dat ik professioneel zou zijn. Ik werkte in een zaagbedrijf en dat was waar ik voor het eerst een nummer op een jukebox hoorde en dat vond ik leuk. Het was een piano nummer. Het heette:van Albert Ammonds."Ondanks beide muzikale zwaargewichten uit New Orleans afkomstig zijn, zei Fats Domino dat hij Louis Armstrong twee keer in zijn leven had ontmoet. Hij vertelde de BBC: "Ik vond de manier waarop hijzong mooi. Zie je, veel mensen denken dat ikschreef, maar dat deed ik niet.”"Dat nummer is geschreven in 1927 en ik heb dat lied in 1957 opgenomen. We hebben gewoon een andere achtergrond gezet en ik zing het gewoon zoals het bij mij zou passen en het kwam goed voor me uit."