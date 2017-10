Chandrikapersad Santokhi (58) werd in september 2005 minister van Justitie in het derde kabinet van Ronald Venetiaan (NPS). Zijn beleid als minister van Juspol werd gekenmerkt door een harde aanpak van de criminaliteit, de drugshandel en een strak, no-nonsens beleid op het gebied van naleving van wet en recht. Hierdoor gaf Desi Bouterse hem de bijnaam van 'sheriff'. Bij de parlementsverkiezingen van mei 2010 behaalde Santokhi in het district Wanica, ondanks zijn lage positie op de kieslijst van Wanica, na Desi Bouterse landelijk de meeste stemmen. Bij de parlementsverkiezingen van mei 2015 behaalde Santokhi in totaal bijkans 18.000 stemmen. Santokhi was destijds de beste minister van de VHP en in de partij zeer populair.Op 3 juli 2011 droeg de toen 75-jarige Ramdien Sardjoe de VHP-voorzittershamer over aan de heer Santokhi. Vanaf toen is de VHP enorm gegroeid in populariteit, in leden en kiezers. Het aantal leden is steeds groeiende. Het beleid van Santokhi zorgt ervoor dat de VHP uitgegroeid is naar een multi-etnische partij, multireligieuze partij, verjonging, vernieuwing en modernisering plaatsvindt. Chan Santokhi heeft onbetwistbaar de VHP, van een partij omhoog getild naar een grote politieke beweging. De VHP beweegt nationaal en internationaal, maar ook intern en extern naar alle sectoren, alle gebieden en naar alle groepen van Suriname.Tijdens de laatst gehouden algemene verkiezingen in mei 2015 is de VHP in aantal toegenomen kiezers met 38% gegroeid. Alle overige partners, politieke partijen in V7 combinatie zijn achteruit gegaan. VHP is toen als sterkste partij in de V7 combinatie uit de bus gekomen. De SPA en NPS waren de grootste verliezers. Naar aanleiding hiervan heeft Wim Bakker (NPS) gepleit voor het maken van een nieuwe politieke coalitie: samensmelting van NPS-SPA-DA'91, versterkt met vakbeweging en andere maatschappelijke groeperingen tot een nieuwe politieke partij. (DBS,editie 4 januari 2017).Onze politieke leiders leven in een zeer onstuimige tijd en staan voor lastige keuzen welke koers ze moeten varen. Het zoeken naar richting is niet makkelijk. In onzekere en onstuimige tijden is het als politiek leider lastig om koers te vinden en te houden. Boze, ongeduldige en apathische burgers, kiezers en partijleden maken het nog moeilijker.Wij leven in een tijd van groot onbehagen en moedeloosheid. Zeer weinig politici voelen aan hoe groot de moedeloosheid bij de bevolking is, en hoe erg het is gesteld met onze staatsinstellingen: onderwijs, gezondheid, infrastructuur, agrarische productie, werkgelegenheid voor de jongeren, moordende prijsstijgingen ,gestegen valuta koersen, gewelddadige criminaliteit, toenemende armoede en zeer hoge staatsschulden.Politieke leiders hebben te maken met tegenstanders, concurrenten en vijanden.Leiders die hun nek uitsteken, moeten de wijsheid en tolerantie opbrengen om alle kritiek en beschimpingen van zich af te laten glijden en de moed opbrengen om in alle omstandigheden standvastig te zijn. De VHP-leider wil verder. Hij heeft de VHP opengegooid voor alle stromingen en groeperingen in de samenleving. Op basis van verdraagzaamheid, respect voor anderen wenst de VHP-leider te werken naar een 'verantwoordelijke samenleving' waar elke burger zich 'thuis' voelt in plaats van verdelen en uitsluiten.Werken aan duurzame vrede en ware harmonie. In plaats van onverdraagzaamheid, haat en geweld. De VHP leider wenst met alle groeperingen en alle politieke partijen in dit land samen te werken en te bouwen aan een samenleving die harmonieus en vreedzaam is, waar allen worden gerespecteerd en aangemoedigd om bij te dragen aan de eenheid van de menselijke familie door middel van hun eigen bijdrage. De VHP-leider zal zich volledig inzetten voor een goed, rechtvaardige maatschappelijke ordening, goed bestuur (good governance) en gezonde economische bedrijvigheid. Het bevorderen van eenheid en welvaart voor alle mensen. Onze nationale problemen raken ons allemaal en het besef moet doordringen dat een gezamenlijke aanpak nodig is: EENHEID.Een eenheid die ontstaat vanuit een rationele benadering en niet uit een emotionele benadering en slechts streven naar macht en machtsbehoud. Eenheid betekent het betrekken van de totale bevolking om onze zwakke economie en reeds vernietigde productie-export apparaat weer nieuw leven in te blazen. Het stimuleren van Surinaams ondernemerschap in de samenleving op grote schaal in de agrarische sector, de dienstensector, toerismesector en importsubstitutie. Consistentie van beleid is absoluut noodzakelijk voor een effectief en duurzame oplossingen van de financiële problemen binnen de economie en de overheid. Zowel de productie als de koopkracht van de bevolking is sterk teruggelopen. Het is nu meer dan ooit noodzakelijk om investeringen te doen in de productie en in duurzame sectoren, zodanig dat de totale Surinaamse bevolking in eenheid en saamhorigheid in staat wordt gesteld om zich hierin te ontwikkelen en te bekwamen. De huidige politieke constellatie is niet in staat om de problemen op te lossen.Het vernieuwde leiderschap van de VHP streeft naar eenheid, harmonie en solidariteit van alle bevolkingsgroepen voor het gezamenlijk participeren van de totale samenleving hierin. Het sociaal-financieel–economisch welbevinden van het Surinaamse volk moet worden bevorderd door het presenteren van een geloofwaardig toekomst perspectief dat gebaseerd is op een doelgericht en realistisch ontwikkelingsgericht actieprogramma waarin de totale bevolking in eenheid en saamhorigheid zal moeten participeren. Zonder eenheid en saamhorigheid geen vooruitgang.