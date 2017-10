Surinaamse deelnemers aan de triatlon gehouden in Aruba.





Maar liefst tien Surinaamse triatleten hebben in Aruba deelgenomen aan het prestigieuze evenement ‘Challenge Aruba’ afgelopen zondag. Bijkans 400 deelnemers uit diverse werelddelen hebben hun triatlon-krachten kunnen meten. Onder het publiek bevonden zich enthousiaste toeschouwers, bewapend met Surinaamse vlaggen die zorgden voor de nodige ondersteuning van de triatleten en voor een positieve bijdrage aan het goed georganiseerde geheel.De triatleten in de ‘ ½ Iron Man’ categorie startten om 6.21 uur met het zwemmen van 1,9 km in open zee, waarna zij met wielrennen een afstand van 90 km aflegden alvorens de race af te sluiten met het hardlopen van een halve marathon (21 km). Een uitputtingsslag die vele maanden van gedisciplineerde training en ontbering vereist.De snelste Surinaamse ½ Iron Man was Rodney Griffith met een tijd van 5u:37min:45sec; goed voor de 4e plaats in zijn leeftijdscategorie. Gevolgd door Dominique Liauw Anjie, Pedro Cruz en Clinton Wong die allen persoonlijke records vestigden.In de categorie ‘Sprint Distance’ (750 m zwemmen, 22 km wielrennen, 7 km hardlopen) was Lesley Cairo de eerste Surinamer die de eindstreep haalde in een tijd van 1 uur:32min: 15 sec, waarmee hij de 2e plaats bemachtigde in zijn leeftijdscategorie. Rolf Verwey, Guido Koorndijk, Patrick Hew, Anthonio van Dal en Vinod Budhu Lall haalden de eindstreep in persoonlijke recordtijden.De triatleten kijken terug op een enerverende, doch motiverende periode waar in goed teamverband getraind is om de prestaties te realiseren. De groep fanatieke ondersteuners en supporters zijn ze zeer dankbaar voor de bijzondere bijdrage aan het succes; Suriname is op positieve wijze uitgedragen.Dat de triatlon sport in populariteit toeneemt, was duidelijk tijdens Challenge Aruba, maar is ook te merken aan de evenementen (van kleinere omvang) die in Suriname gehouden worden.