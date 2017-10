Bijna een kwart van het Chapada dos Veadeiros Nationaal Park in de deelstaat Goias in Brazilië is vernietigd door het vuur.





Het Chapada dos Veadeiros Nationaal Park staat op de Unesco Werelderfgoedlijst en is beroemd om zijn biodiversiteit. Ongeveer 54.000 hectare van het gebied is aangetast door het vuur, melden parkwachters.Parkdirecteur Fernando Tatagiba zei dat het vuur in een preventieve brandgang was begonnen. Het gaat om een gebied waar de parkwachters de vegetatie hebben verwijderd om te voorkomen dat branden zich kunnen verspreiden. Tatagiba denkt daarom dat het vuur opzettelijk is aangestoken. Honderden personen bestrijden de brand, die nog niet onder controle is.Jaarlijks bezoeken ongeveer 60.000 mensen het park, maar door het vuur is het gebied afgesloten voor bezoekers. Volgens de ambtenaren gaat het om de ergste brand in de geschiedenis van het park. Toenmalige president Juscelino Kubitschek had het park in 1961 ingesteld. In juni heeft de regering het park uitgebreid van 65.000 tot 240.000 hectare, een maatregel die milieuactivisten hebben toegejuicht.Het vuur, dat op 17 oktober is begonnen, heeft tot nu toe minstens 22% van het gebied vernietigd. Het park heeft veel bedreigde diersoorten zoals pampas herten, jaguars en reusachtige gordeldieren. Het is ook de thuisbasis van de Braziliaanse merganser eend, één van de meest bedreigde watervogels ter wereld.