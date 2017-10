Oppositieleider Henrique Capriles stapt uit de oppositiecoalitie. (Getty Images)





De coalitie van oppositiepartijen (MUD) beschouwt de vergadering als onwettig. De MUD-gouverneurs zijn eerder deze maand bij de regionale verkiezingen gekozen. De overheid heeft in 18 van de 23 deelstaten gewonnen.De uitkomst van de verkiezingen van 15 oktober, waarvan wordt gezegd dat die frauduleus was - en de aandrang van president Nicolas Maduro dat alle nieuwe gouverneurs moeten buigen voor het constituerende congres - hebben geleid tot een kloof tussen de leden van de oppositiecoalitie.Capriles heeft dinsdag gezegd dat hij "geen deel zou zijn van de MUD" omdat er geen eenheid is voor een concept of een visie ". Hij voegde eraan toe: "Het zijn maar een paar mensen die de kruimels pakken die naar hen worden gegooid."De vijf MUD-gouverneurs die hebben gewonnen, hadden er eerder voor gekozen om de installatieceremonie van de 18 nieuw gekozen socialistische gouverneurs door het constituerende congres te boycotten. Vier van hen - de gouverneurs van de deelstaten Táchira, Mérida, Nuevo Esparta en Anzoátegui – zijn echter later veranderd van mening en hebben trouw beloofd, waarmee ze het officiële standpunt van hun coalitie naar zich hebben neergelegd.Maduro, die het verkiezingsresultaat als een overwinning heeft beschreven, zei dat de gouverneurs die weigerden zich te laten installeren door de constituerende vergadering, niet zouden mogen worden ingeschreven.