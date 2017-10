De openingsceremonie van deze landbouwbijeenkomst zal geschieden door president Luis Guillermo Solis van Costa Rica. Aan de oprichter van IICA, Henry Wallace, wordt hulde gebracht middels een borstbeeld, dat het hoofdkwartier van IICA zal sieren. Eveneens wordt het verslaggepresenteerd door deskundigen van IICA, Food and Agriculture Organization (FAO) en the United Nation Economic Commision for Latin America and the Caribbean (ECLAC). Dit verslag behelst gedetailleerde informatie en analyses van de regionale landbouw en aanbevelingen over de ontwikkeling.Andere aspecten die besproken zullen worden zijn de ontwikkelingsstrategieën die een boost kunnen geven aan de landbouwsector in Amerika's en het Caribisch gebied. Ook acties ter versterking van economische en institutionele aspecten van IICA zullen behandeld worden. Voor de functie directeur-generaal zijn Carlos Furche uit Chili en Manuel Otero uit Argentinië gekandideerd, meldt het Nationaal Informatie Instituut.