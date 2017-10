Jeugdparlementariër Mohamad Abdul (links) tijdens de onthulling van het bushuisje bij Mulo West in Nickerie.





Met zijn ondersteuningsgroep heeft Abdul een bushuisje overgedragen aan de gemeenschap van de Westelijke Polder via de districtscommissaris (dc) van Nickerie, Wedprekash Joeloemsingh. Het is een geweldig initiatief wat de jeugdparlementariër heeft kunnen neerzetten, stelt de dc.Toen Abdul de dc om toestemming vroeg om een bushuisje te plaatsen op de locatie, heeft hij gelijk ingestemd. Het is een soort van private public partnership dat ook hier van toepassing is.Directeur Krishnakoemar Nagesar van Mulo West is blij met het initiatief. Hij heeft aangeboden voor onderhoud van het bushuisje te zorgen.Ook enkele leerlingen van Mulo West waren bij de overdracht aanwezig om de jeugdparlementariër te bedanken voor zijn geste.