Vandaag wordt een commissie geïnstalleerd die onderzoek zal doen naar de werkzaamheden die boot- en bushouders verrichten in opdracht van de overheid.Deze commissie zal het totale openbaar vervoer onder de loep nemen. Het rapport van deze commissie, die drie weken na de installatie verwacht wordt, zal definitief zijn zegt minister Jerry Miranda aan het Nationaal Informatie Instituut.De OBS heeft het schoolvervoer lam gelegd de afgelopen dagen. De reden moet volgens Miranda niet gezocht worden in de sfeer van achterstallige betalingen. De afdelingen Interne Controle van de ministeries van OWT & C en Defensie hebben een onderzoek gedaan naar de bussen en boten die dienst doen voor de overheid, zegt minister Miranda. In het rapport dat geproduceerd is, zijn ongeregeldheden geconstateerd, waarbij het ministerie van OWT & C het akkoord wenst te herzien alvorens over te gaan tot uitvoering daarvan.