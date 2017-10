Een politiekogel was nodig om Gordon A., meer bekend als 'Satan', te kunnen aanhouden. Hij is in zijn been geraakt. De verdachte is voor medische behandeling afgevoerd naar de Spoed Eisende Hulp van het Academisch Ziekenhuis Paramaribo (AZP). Onder politiebewaking is hij opgenomen in het ziekenhuis.Het Regio Bijstand Team Midden (RBTM) heeft maandag ‘Satan’ in de kraag gevat. Hij wordt ervan verdacht zich meer malen schuldig te hebben gemaakt aan diefstal middels braak. Het gelukte hem zich geruime tijd uit handen van de politie te houden.‘Satan’ is tijdens opsporingswerkzaamheden door het RBTM aan de Ramgoelamweg gesignaleerd. Bij het zien van de politie zette hij het op een lopen. Sommatie en waarschuwingsschoten brachten hem niet tot andere gedachten. De wetsdienaren waren genoodzaakt gericht te schieten, meldt de politie Public Relations.