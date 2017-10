De Nationale Assemblee keurt het verdrag met Frankrijk goed met algemene 38 stemmen. (Beeld: DNA)





Kanttekeningen van verschillende Assembleeleden zijn opgevangen met uitvoeringsprotocollen die, voordat het verdrag in werking zal treden, moeten worden gemaakt. Ook moeten het traditioneel gezag en de bevolking langs de grens met Frans-Guyana goed worden voorgelicht over het verdrag. De Nationale Assemblee is voorstander van een brede samenwerking met het buurland. Dit verdrag regelt slechts de politiesamenwerking. Het ligt in de bedoeling om te werken aan een breder verdrag, waar meer samenwerkingsgebieden worden ondergebracht. Er is al een intensieve samenwerking tussen beide landen op verschillende gebieden, waaronder medische zorg.Benadrukt werd tijdens de behandeling dat de Franse politie slechts een waarnemersstatus heeft. De patrouilles in Suriname worden onder leiding van de politie uitgevoerd. Door de politiesamenwerking kan de grensoverschrijdende criminaliteit beter worden aangepakt. Door de gezamenlijke patrouilles kunnen criminelen sneller ontmaskerd worden.De wijze waarop het verdrag uitgevoerd zal worden, moet vooraf helemaal duidelijk zijn. De randvoorwaarden, zoals trainingen en kennis van elkaars rechtssystemen, zijn opgenomen in het verdrag. Diverse Assembleeleden wezen erop dat er in het verleden zaken behoorlijk mis gegaan zijn. De voorzitter van de commissie van rapporteurs, André Misiekaba, zei dat door de werking van het verdrag zaken juist beter worden geregeld. Hij benadrukte dat het verdrag niet bedoeld is om de bevolking langs de grens onaangenaam te zijn. Het overgrote deel van de samenleving gedraagt zich zoals het hoort. Het gaat om criminelen die de situatie in het grensgebied onveilig maken.De VHP-fractie toonde zich grote voorstander van de ratificatie. Het verdrag is tot stand gekomen toen Chan Santokhi minister was van Justitie en Politie. Krishna Mathoera en Santokhi haalden aan dat gaat om aanpak van grensoverschrijdende criminaliteit. Er is al een intensieve samenwerking met de Fransen. Mathoera zei dat met z'n allen ervoor gezorgd moet worden dat het verdrag een succes wordt. Alle onduidelijkheden kunnen opgevangen worden in de uitvoeringsprotocollen.Misiekaba en Assembleevoorzitter Jennifer Geerlings-Simons onderkenden dat ook de NDP-fractie, net als die van de BEP en ABOP aanvankelijk tegen het ratificeren van het verdrag waren. Er zijn zaken misgegaan in het verleden. In de ratificatiewet zijn deze opgevangen. Simons zei dat deze wet drie Assembleevoorzitters heeft overleefd. Sinds 2008 is de wet ingediend voor goedkeuring. Simons vroeg transparantie van de regering bij de uitvoeringsprotocollen. Er zijn wettelijke opdrachten gegeven aan de regering om alle zaken te regelen en de bevolking goed voor te lichten.