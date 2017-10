Een man is maandag doodgeschoten te 'Villa Brasil' in het Sipaliwinigebied. Volgens rapportage aan de politie van Brownsweg kregen twee mannen een woordenwisseling over een diefstal van een parkiet. Deze mondde uit in een ruzie waarbij de ene partij die bekend staat als Poeti moet hebben geschoten op de andere man van gemengd ras.De verdachte is na zijn daad het bos ingevlucht met medeneming van het jachtgeweer.Het slachtoffer wiens personalia nog niet bekend is, werd door omstanders per eigen gelegenheid overgebracht naar de polikliniek te Brownsweg.Bij aankomst op de polikliniek was hij reeds overleden. Wetsdienaren van de recherche van regio Midden zijn naar het gebied getogen ter opsporing van de verdachte en voor het instellen van het onderzoek, meldt de politie Public Relations.